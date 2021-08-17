Более 60 автобусных перевозчиков не заключили соглашения о компенсации расходов за перевозку льготников. Эту ситуацию обсудили на совещании в горадминистрации, в котором приняли участие транспортные компании, министерство труда и социальной защиты, министерства транспорта и дорожного хозяйства, подразделения мэрии.

Например, у «Пассажиртранс — 1» есть договоры на маршруты 2Д, 20, 22, 28, 36, 38, но нет на 14, 26, 55А, 83, 99; у ТК «Дилижанс-2» — только на 90-й маршрут, отсутствуют — на 8, 13, 42, 93. У ИП Штыркова — на 87-й маршрут, на 97-й льготы действуют в некоторых автобусах. ИП Паршин В.М. заключил договор на 74-й маршрут, но не подписал на 61 и 91. А «Экспресс-Сервис-Плюс» — на 37А, оставив в стороне 37-й.

ИП Лисин — на 49-й, 75-й маршруты, в отсутствие 108-го и 230-го. ИП Аверкиев — на автобусы №6, 18Д, но у него нет соглашений по маршрутам 42К и 80.

Перевозчики объясняют это экономической нерентабельностью, потому что из бюджета области им приходит только 11 рублей за пассажира — меньше половины стоимости билета.

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал до пятницы заключить договоры на все маршруты. Чтобы льготные категории граждан могли также воспользоваться ими.