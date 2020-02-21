Саратовские пловцы продолжают завоевывать медали на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию. Об этом сообщает минспорта области.

Мероприятие проходит в Саранске и в нем принимают участие 723 спортсмена из 14 регионов страны.

По итогу второго дня соревнований наши пловцы показали отличные результаты. Так, Егор Сучков взял бронзу на дистанции 200 метров брасом, Ангелина Никифорова завоевала серебро на 400 метров комплекс среди женщин.

В вольном стиле среди женщин на дистанции 200 метров саратовчанка Анастасия Бекетова пришла третей. Ангелина Никифорова, Анастасия Бекетова и Дарья Зотикова в составе сборной региональной команды завоевали бронзовые медали на дистанции 4х200 вольный стиль среди женщин.

Отличился и 17-летний Иван Карпенко, который взял две золотые медали среди юниоров. Благодаря своим победам он получил путевку на первенство.