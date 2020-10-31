Вчера, 30 октября, в Казани подошел к концу чемпионат России по плаванию.

Трое спортсменов из Саратовской области выиграли медали.

Иван Кузьменко из Энгельса стал лучшим на 50-метровой дистанции, пройденной вольным стилем.

Бронзу за 200-метровку на спине выиграла Ангелина Никифорова из Саратова. Она показала одинаковый результат с соперницей из Московской области, обеим спортсменкам вручили одинаковые награды.

Выступающий за Санкт-Петербург энгельсский спортсмен Роман Шевляков выиграл золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.