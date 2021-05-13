Пограничники в Озинках пресекли незаконный вывоз из РФ более 18 тонн моторного масла, на которое не было деклараций. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Злоумышленником оказался 57-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом, следующий из Армавира в Бишкек.

По предварительной оценке, стоимость груза составляет более двух миллионов рублей.

Материалы о выявлении правонарушения и транспортное средство с грузом переданы в Саратовскую таможню.