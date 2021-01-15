В Саратовской области пограничники выявили свыше 30 фактов, когда иностранцы использовали подложные документы для пересечения границы.

Отметим, что граждане могут приезжать в РФ в целях лечения, но при этом необходимо иметь приглашение на это с указанием времени.

Для посещения нуждающихся в уходе больных близких родственников необходим документ, подтверждающий их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства.

Все, кто попытаются миновать это правило, будут отправлены на родину за свой счет. При рецидиве грозит ограничение въезда в РФ.