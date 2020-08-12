Расследование уголовного дела в отношении четырех бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ночь с 24 на 25 сентября они применили насилие к 31-летнему мужчине, которого доставили в отдел по подозрению в краже.

Трех злоумышленников отправили под домашний арест, четвертого отпустили ждать решения дела под подписку о невыезде.

Никто из них не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Обвиняемые предстанут перед судом, уголовное дело

дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пьяные правоохранители пытали задержанного утюгом.