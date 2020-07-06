Следственный отдел по Волжскому району завел уголовное дело в отношении двух полицейских, превысивших свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Известно, что 8 декабря в Саратов по работе приехал 51-летний мужчина и его 22-летний сын. Вечером, поужинав на набережной Космонавтов, мужчины отправились дальше. Но на улице их оперативно подхватил наряд полиции в связи с тем, что у гостей имелись признаки алкогольного опьянения.

Гостей отвезли в стационарный пункт полиции, где 22-летний мужчина выразил недовольство, относительно их с отцом задержания. На это замечание слишком агрессивно отреагировал сотрудник правоохранительных органов, нанеся мужчине удар кулаком по груди. Видимо, второго сотрудника данное замечание тоже задело, поэтому он нанес еще удар мужчине, но уже по голове.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.