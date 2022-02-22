Во время рейда «Нетрезвый водитель» за минувшие выходные были выявлены 66 нетрезвых водителей.
Как сообщили в региональной ГИБДД, из этих автолюбителей 37 человек попались пьяными за рулем впервые, а 10 управляли автомобилем в подпитии повторно.
Еще 19 задержанных сотрудниками полиции автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования.
Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления техническим средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Повторное нарушение наказывается по ст. 264.1 УК РФ.