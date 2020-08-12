4 августа, в рамках проведения совместных мероприятий сотрудники Россельхознадзора и полицейские обнаружили очередной очаг произрастания дикой конопли, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В поселке Солянский Пугачевского района Саратовской области был выявлен очаг произрастания дикой конопли площадью один гектар.

Сейчас сотрудники полиции по данному факту проводят соответствующую проверку.

Напомним, 21 июля в Аткарском районе был уничтожен один из очагов произрастания конопли размером с футбольное поле.