В Саратове полицейские помогли жителям двухэтажного дома на Первомайской улице выбраться из охваченного огнем дома. Об этом сообщили в городском УМВД.

Информацию о ЧП получил командир 2-го взвода 1-й роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Саратову Серик Калимов и незамедлительно направился к месту происшествия.

Он подошел к дому и увидел пламя в квартире на первом этаже и людей, которые выходили из здания.

Он залез туда по карнизу и газовой трубе, услышал мужские голоса на втором этаже. Мужчина помог 52-летнему гражданину выбраться через окно и передал своим коллегам. Еще одного мужчину эвакуировали по лестнице, которую установили прибывшие сотрудники МЧС.

Чуть позже полицейский услышал, что на помощь зовет женщина. Он попросил идти ее на голос, потому что не видел ее. Пострадавшая дошла до окна, через которое ее эвакуировали, передали медикам.

Решается вопрос о поощрении полицейских, без помощи которых граждане не смогли бы выбраться из дома.