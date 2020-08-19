Два года назад в Чеченской Республике женщина попалась на уловки мошенника, которого задержали только сейчас, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина из Чечни пыталась приобрести в интернете бытовую технику. На одном из сайтов, где она нашла нужные ей товары, с ней связался «продавец» и предоставил номер карты. Совершив несколько переводов, женщина оплатила товары на 734 тысячи рублей, но покупок так и не получила.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Следы мошенника обнаружились в Красном Куте Саратовской области, но к тому времени он уже покинул город. Злоумышленника объявили даже в федеральный розыск, но долгое время он успешно «заметал следы» и пользовался счетами посторонних людей.

В воронежском поезде мужчина наконец-то был найден. Сотрудники полиции из Краснокутского района Саратовской области сняли с поезда мужчину и доставили его в отделение. Краснодарец в бегах сознался в содеянном и попытался частично возместить ущерб.