Вчера сотрудники транспортной полиции задержали двух женщин, находящихся в федеральном розыске, об этом сообщает Приволжское ЛУ МВД России.

Во время патрулирования улиц на Набережной Космонавтов была задержана нетрезвая 42-летняя женщина. Когда ее начали проверять по базе, выяснилось, что гражданка находится в федеральном розыске как без вести пропавшая.

В этот же день при проверке документов в поезде маршрута Санкт-Петербург – Астрахань была выявлена 45-летняя пассажирка из Саратовской области, которая уже полгода находилась в федеральном розыске как подозреваемая в розничной продаже алкоголя несовершеннолетним.

Обе найденные женщины переданы инициаторам розыска.