Сотрудники саратовской полиции вместе с коллегами из регионального главка задержали четырех человек, которые занимались производством наркотиков. Об этом сообщили в городском УМВД.

Предварительно установлено, что четверо злоумышленников изготавливали наркотики и привозили их в Московскую область, где уже делали закладки.

У каждого из них была своя роль: двое человек делали наркотики и формировали из них оптовые партии, третий транспортировал их, а четвертый раскладывал по тайникам.

В домах фигурантов уголовного дела обнаружили и изъяли свыше восьми килограммов запрещенных веществ и приспособления для их изготовления.

Возбуждено семь уголовных дел, троих задержанных взяли под стражу, четвертый находится под домашним арестом.