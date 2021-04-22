Сегодня, 22 апреля, сотрудники саратовской полиции заступили на службу по охране общественного порядка в Парке Победы. Об этом сообщили в городском УМВД.

Правоохранители будут нести службу по восемь часов в день. Мемориальный комплекс на Соколовой горе будут патрулировать двое полицейских на служебных лошадях.

Отметим, что перед отправкой на службу кавалеристы проходят обязательный инструктаж. Главное преимущество — возможность работать в труднодоступных местах, куда не проедет машина.

Кавалеристы будут также работать на Кумысной поляне, улице Рахова — участке от Кутякова до Большой Казачьей, Осенней, Ламповой улицах, 1-м проезде Строителей, проспекте 50 лет Октября, сквере имени К.В.Благодарова.

Отметим, что конная полиция появилась в городе в декабре 1996 года. Сейчас его численность составляет 16 сотрудников и десять их четвероногих помощников. Летом они патрулируют лесопарковые зоны и дачные массивы, зимой работают на ВСО.

В минувшем году сотрудники кавалерийского отделения полиции выявили два преступления и пресекли множество административных правонарушений — нарушение правил пожарной безопасности, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и распитие алкоголя в общественных местах.