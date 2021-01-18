Пользователи Wink, проживающие в Саратовской области, посмотрели в новогодние каникулы около трех тысяч фильмов. В общей сложности саратовцы провели порядка девяти тысяч сеансов в онлайн-кинотеатре, что в полтора раза превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество просмотров собрали байопик «Необыкновенная история на Рождество» и премьеры 2020 года: фэнтези «Ведьмы» Роберта Земекиса и фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана. Среди российских проектов прошлого года самым популярным стало «Вторжение» Федора Бондарчука.

Более 500 раз саратовцы выбрали «Один дома», «Один дома-2», «Праздничный переполох» и другие картины, связанные с новогодней тематикой. Почти треть всего заказанного в зимние праздники контента составило видео для семейного или детского просмотра. Школьники чаще всего отдавали предпочтение анимационным фильмам «Повелитель драконов», «Королевские каникулы» и «Пушистые мошенники».

— Ограничения, связанные с пандемией, изменили наши привычки: многие предпочли провести новогодние каникулы дома, а видеосервис Wink стал хорошей альтернативой кинозалу. Среди тысяч фильмов и сериалов разных жанров, лет и стран всегда можно выбрать ленту на свой вкус. В наступившем году коллекция пополнится и другими премьерами, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Уже в январе пользователям видеосервиса Wink будут доступны несколько новинок: документальный проект о России «Девяностые» журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева, триллер «Преступить черту» c Марио Касасом в главной роли, биографическая драма о легендарном музыканте «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие.

Новые клиенты видеосервиса Wink до конца января могут воспользоваться специальной подпиской «Новогодний трансформер» и в течение 30 дней бесплатно смотреть 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и пакетов ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink — на сайте.