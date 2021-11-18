Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает оказывать услугу бесплатных консультаций по приоритетным направлениям ведения бизнеса – финансовому планированию и правовому обеспечению деятельности.

Консультации помогут предпринимателям решить целый ряд проблем, связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета, порядком расчета всех видов налогов и сборов, применением контрольно-кассовой техники, налоговой ответственностью, грамотным составлением договоров, проведением правовой экспертизы учредительных и прочих документов. Также к специалисту можно обратиться по вопросам банкротства, исполнительного производства, сделок с недвижимостью и другим вопросам.

Консультации проводят эксперты Центра предпринимателя «Мой бизнес» — профессионалы в области финансов и юриспруденции – Светлана Воронкова, практикующий бухгалтер и директор тренингового центра «Амикон», и Илья Макейчев, эксперт в области проектной деятельности, риск-менеджмента и GR с опытом работы в различных отраслях экономики и государственного управления.

Комплексная рекомендация эксперта доступна действующим предпринимателям, физическим лицам, планирующим начать свое дело, и самозанятым.

Получить консультацию можно в формате личной встречи с экспертом на территории Центра предпринимателя «Мой бизнес» (г. Саратов, ул. Краевая, 85) или в онлайн-формате.

Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке https://mybiz64.ru/consultation или по телефону горячей линии 8 (800) 301-43-64.

Услуга реализуется в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.