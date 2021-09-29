Вчера, 28 сентября, в пресс-центре «Аргументы и факты Саратов» состоялась встреча, на которой директор саратовского центра «Мой бизнес» Александр Марченко рассказал о программе акселерации.

Федеральный проект «акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на развитие предпринимателей с устойчивым бизнесом. Воспользоваться ею могут предприниматели, существующие более года, прошедшие скоринговую оценку.

Федеральный проект «акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.