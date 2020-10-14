Центр предпринимателя «Мой бизнес» открыл прием заявок в бизнес-миссию в Волгоград.

12 ноября делегация региональных предпринимателей отправится с деловым визитом в Волгоград. Бизнес-миссия – это прекрасная возможность наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, рассказать о себе, поделиться профессиональным опытом и найти новых партнеров.

Организация каждой такой поездки основывается на индивидуальном подходе к конкретному предпринимателю: специалисты Центра «Мой бизнес» на официальном уровне взаимодействуют с предпринимателями принимающего региона и разрабатывают деловую программу. Отметим, что Центр поддержки предпринимательства решает все организационные вопросы, связанные с проездом, проживанием, программой и трансфером.

В конце сентября прошла бизнес-миссия в Пензу. Саратовская делегация посетила Бизнес-инкубатор «Татлин». Это первый бизнес-инкубатор, специализирующийся на поддержке малых предприятий, работающих в сфере народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции. С приветственным словом к участникам бизнес-миссии обратились заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов, генеральный директор региональной АО «Корпорация развития» Дмитрий Полукаров, директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин. Затем начались деловые переговоры саратовских предпринимателей с бизнес — сообществом Пензы в формате b2b.

Деловая программа бизнес-миссии была насыщенной. В рамках делового визита предприниматели посетили:

— кондитерскую фабрику «Ванюшкины сладости»;

— технопарк высоких технологий «Рамеев», где познакомились с деятельностью предприятий биомедицинского кластера;

— «МедИнж», основные направления деятельности которого включают научные исследования, разработку, внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и инплантатов для человека;

— Детский технопарк «Кванториум»;

— Современный жилой микрорайон «Спутник» с населением более 100 тысяч человек и полностью обеспеченный всей инженерной, коммунальной и социальной инфраструктурой;

— ООО «Моторные технологии», которое занимает лидирующие позиции в разработке и производстве автоматических промывочных установок для очистки деталей, агрегатов и узлов;

— ООО «Станкомашстрой» — современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования.

Уже на следующей неделе очередная делегация саратовских предпринимателей отправится в бизнес-миссию во Владимир, где их ждет не менее насыщенная программа, включающая посещение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, деловые встречи и b2b переговоры.

Следующая деловая поездка состоится 12 ноября в Волгоград. Предприниматели, которые заинтересованы в участии в бизнес-миссии, могут подать заявку по ссылке.

Бизнес-миссии проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.