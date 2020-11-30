Центр предпринимателя «Мой бизнес» открыл прием заявок на пятую волну премии «Делай на100»!

Премия «Делай на 100» — это уникальная форма поддержки предпринимателей Саратовской области от Центра «Мой бизнес». 25 компаний получат сертификаты на 100 тысяч рублей, которые можно потратить на рекламную кампанию для своего бизнеса.

Подать заявку на участие могут ИП или ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области и включенные в реестр субъектов МСП и занятые в одной из следующих сфер: производство, торговля, сфера услуг, общественное питание, активный отдых, спорт и туризм.

Для того, чтобы подать заявку на премию, участникам нужно подготовить краткую видео-презентацию о компании, в которой необходимо рассказать о себе и о компании, поделиться главным бизнес-достижением, показать свой офис и сотрудников. Сюжет зависит от фантазии и изобретательности конкурсантов. Обязательное условие – упоминание, что ролик снимается для участия в премии «Делай на 100» от Центра предпринимателя «Мой бизнес». Также потребуется подготовить небольшую текстовую презентацию, отражающую историю компании, основные финансовые показатели, планы по развитию, и на что участник планирует потратить 100 тысяч рублей.

Выигрыш можно использовать для печати полиграфической продукции; изготовления фото и видео материалов о компании; размещения информации в СМИ; изготовления и размещения наружной рекламы; проведения промо-акций; продвижения продукта или услуги в интернете и другого.

Заявки принимаются до 20 декабря 2020 года включительно. Компании, которые получат 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса будут объявлены 25 декабря 2020 года.

Данная форма поддержки реализуется уже в пятый раз, итоги четвертой волны Премии «Делай на 100» были подведены 30 июля 2020 года.

Подать заявку можно на сайте.

Центр предпринимателя «Мой бизнес» работает при поддержке минэкономразвития Саратовской области в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».