Предприниматели Саратовской области направили обращение в приемную председателя ГД Вячеслава Володина.

Они попросили продлить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии Covid-19. Речь идет о гостиничном бизнесе, общепите, организациях, которые проводят массовые и другие мероприятия.

Бизнесмены просят продлить «кредитные каникулы», освобождение пострадавших отраслей от налогов и страховых взносов до конца 2021 года, пересмотреть условия списания долга и процентов, увеличить сроки погашения кредитов, полученных в рамках постановления правительства, продлить мораторий на отмену ЕНВД.

Обращение находится на рассмотрении у федерального политика.