С 22 по 23 октября Центр предпринимателя «Мой бизнес» организовал визит делегации предпринимателей из Саратова в город Владимир. Бизнес-миссии проходят раз в месяц в рамках реализации нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.



В состав саратовской делегации вошли 7 компаний, в том числе ООО «Стройтех-сити», которое занимается общестроительными, кровельными и гидроизоляционными работы, а также оптово-розничной торговлей строительными материалам; ООО «Газэнерго-поставка», которое осуществляет свою деятельность в сфере реализации, монтажа и сервисного обслуживания промышленного газового оборудования; ИП Гусев М.В. (детское постельное белье), ИП Алаева С.А. (услуги по финансовому и налоговому консалтингу) и другие.



В первый день бизнес-миссии саратовские предприниматели приняли участие в b2b переговорах с представителями владимирских компаний, а также посетили региональный центр оказания услуг «Мой бизнес». Сотрудники центра провели вводную экскурсию, рассказали об истории происхождения организации и ее внутреннем устройстве.



— Для меня поездка оказалась крайне полезной. Я познакомилась с коллегами из Владимира, мы обменялись профессиональным опытом и обсудили варианты возможного сотрудничества, обменялись контактами. Участие в бизнес-миссии стало для меня толчком для разработки туристических программ по Саратовской области. Сейчас я активно думаю над этим проектом и, надеюсь, это принесет результаты, — рассказывает Марина Галушина, индивидуальный предприниматель в сфере туризма.



На следующий день, 23 октября, саратовская делегация посетила АО «Владимирский хлебокомбинат», который является одним из крупнейших предприятий по производству хлебобулочной продукции в Центральном регионе с ежедневным выпуском продукции свыше 120 тонн. Также состоялась экскурсия на высокотехнологичное предприятие АО «РН Нанотех». Это единственная российская компания среди мировых производителей мембранной продукции производящая наноструктурированное мембранное полотно и рулонные мембранные элементы для обратного осмоса (ОО), нанофильтрации (НФ) и ультрафильтрации (УФ).

Во время поездки предприниматели не только знакомятся с потенциальными партнерами из других регионов, но и заводят полезные деловые контакты внутри делегации.

— Я практически ни с кем не была знакома, поэтому мне было очень интересно принять участие в таком мероприятии. Понравилось все, начиная от высокого уровня организации поездки, комфортного автобуса и заканчивая приятной компанией. Что касается профессиональных целей, то после деловых переговоров с предпринимателями из Владимира, появились конкретные предложения по сотрудничеству, которые сейчас находятся в стадии проработки, — делится впечатлениями Светлана Алаева, ИП Алаева С.А.

— Участие в бизнес-миссии — это реальная возможность для региональных предпринимателей выйти на новый уровень в профессиональном плане. Благодаря таким поездкам у компании появляется шанс рассказать о себе, перенять опыт коллег и найти новых деловых партнеров. Конечно, не всегда это приносит моментальные результаты, но это закладывает “базу” для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. Например, в этой бизнес-миссии мы довольно плодотворно пообщались с представителем ООО “Ажур”, обменялись опытом работы в сфере производства и пошива одежды, а также обсудили возможность размещения продукции компании на нашем производстве, — считает Ольга Беккер, основатель бренда ООО “Хобо-Текстиль”.

Уже 12 ноября очередная делегация предпринимателей Саратова отправится с деловым визитом в Волгоград. В рамках визита делегации в Волгоград будет предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе, деловые встречи и В2В переговоры. При этом, организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области.



Бизнес-миссии организуются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».