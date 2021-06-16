С 15 по 16 июня в Нижнем Новгороде проходит третий Федеральный форум «Производительность 360». Организаторы — Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда и министерство экономического развития РФ.

Это главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В работе форума принимают участие представители минэкономразвития региона.

Прошло уже несколько обучающих сессий, на которых рассмотрели вовлечение сотрудников в программу и внедрение системы управления эффективностью деятельности.

Участниками форума стали более тысячи человек.