Ряд представителей малого и среднего бизнеса Саратова на протяжении более двух лет уклоняется от заключения договора с Региональным оператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и как следствие вывозят образовавшийся на их территории мусор нелегально.

Данный факт подтвердила очередная инспекторская проверка. Специалисты Регоператора посетили объекты ИП Герман, ИП Панкратов, ИП Левин, ИП Тычков, а также ООО «Институт «Проектмостреконструкция» и ООО «Сфера». Все они еще в 2018 году были уведомлены о необходимости исполнить требования федерального законодательства по заключению договора. Однако до настоящего времени договоры не заключены.

В ходе бесед с представителями предпринимателей некоторые из них предъявили договоры со сторонней организацией на вывоз ТКО, при этом обладая информацией, что это нарушение федерального законодательства, другие говорили о пользовании контейнерами, установленными для населения.

«Мы фиксируем все правонарушения, составляем акты. Информация направляется в надзорные органы для принятия необходимых мер. В декабре прошлого года саратовским Арбитражным судом создан прецедент о понуждении юридического лица к заключению договора. Это судебное решение стало еще одним подтверждением законности наших требований к всем юрлицам и предпринимателям заключить договор на обращение с ТКО с Региональным оператором», – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Для юридических лиц Региональный оператор создал максимально благоприятные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальном сайте размещены все необходимые для этого документы, обеспечена возможность их направления в цифровом виде. По всем интересующим вопросам можно получить консультацию в контакт-центре по номеру: 8 (8452) 25-64-90.