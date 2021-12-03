С 15 ноября по 1 декабря в Центре предпринимателя «Мой бизнес» прошла образовательная программа «Практическое управление в Саратовской области».

В рамках 8-ми онлайн-лекций от ведущих экспертов и успешных российских бизнесменов студенты учились управлять командой и выходить из конфликтных ситуаций, внедрять в свой бизнес современные инструменты для роста и увеличения выручки, ставить цели и контролировать выполнение рабочих задач, использовать эффективные методы мотивации сотрудников, а также находить точки роста компании, используя аналитику.

Преимуществом данной программы стало и то, что участники имели возможность лично общаться с каждым спикером в чате программы и получать обратную связь по своим вопросам. Полученные знания они закрепляли на практике, выполняя домашние задания и сразу же внедряя новый опыт в управленческую структуру своей компании.

На итоговом занятии 1 декабря, вместе со спикером Сергеем Филиным, участники программы подвели итоги, систематизировали всю полученную на вебинарах информацию и сформировали общий свод правил грамотного управления бизнесом.

Программа «Практическое управление в Саратовской области» оказалась полезной как руководителям компаний, так и тем, кто только планирует создание своего бизнеса:

— К сожалению, красиво говорить я не умею. Но итоги подвести смогу — программа мне очень понравилась. Я узнала много новой информации, которая в дальнейшей работе сможет мне помочь. Изначально я зарегистрировалась для того, чтобы получить знания о взаимодействии с сотрудниками. Сейчас я работаю бухгалтером на фрилансе, но недавно задумалась о собственном предприятии. Для этого, соответственно, мне нужно будет набирать команду, организовывать ее работу и, конечно, уметь с ней коммуницировать. Именно поэтому я и задумалась о прохождении подобной программы – рассказала Аннета Даллакян.

За новыми знаниями на программу пришел и Виктор Лихачев.

— Несмотря на то, что большую часть информации, которую рассказывали спикеры, я знал (где-то уже слышал или читал), мне было интересно присутствовать на вебинарах. Разные спикеры — это всегда разный опыт, разный подход и подача информации. С удовольствием приму участие в предстоящих подобных мероприятиях, — заявил он.

Программа прошла в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.