Инспекторы Управления Россельхознадзора выявили нарушения у предпринимателей, которые поставляли продукции в школы и детсады Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

11 октября ИП Иосифова оформила документы на 30 пачек масла “Крестьянское”, срок годности которого истек 4 ноября. А 28 сентября на 14 килограмм птицы, которое можно было употреблять в пищу до 24 сентября. Эту продукцию отправили в школы Красноармейского района.

ИП Зейналов 8 октября сделал документы на 13 килограмм колбасы сроком годности до 24 сентября, а 6 октября на свыше 1,5 килограмма творога, его нельзя было есть еще в конце января. Продукты ушли в школу и детсад Перелюбского района.

ИП Рожков 9 сентября оформил документы на 136 килограмм птицы, которая просрочилась еще в сентября. Этим хотели накормить школьников Духовницкого района.

Виновных лиц привлекут к ответу за допущенные нарушения.