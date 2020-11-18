12-13 ноября Центр предпринимателя «Мой бизнес» организовал визит делегации предпринимателей из Саратова в город Иваново. В состав саратовской делегации вошли восемь субъектом МСП, занятые в разных областях предпринимательской деятельности: пошив детского постельного белья, пошив формы для персонала, детский лагерь с военно-спортивной тематикой, услуги сертификации, проведение тестовых бизнес-игр и другое. Многие вернулись из поездки с новыми клиентами.

Практически каждый месяц Центр “Мой бизнес” организует для предпринимателей такие деловые поездки. Это часть мероприятий в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. Для делегации разрабатывается деловая программа с посещением инфраструктуры поддержки бизнеса, предприятий по тематике участников бизнес-миссии, а также переговоры с потенциальными партнерами. Так, в рамках поездки в Иваново 12 ноября предприниматели Саратовской области посетили с экскурсией АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», ООО «Меркурий», который производит профессиональные многослойные мембранные ткани для верхней одежды; крупнейшую в России площадку по оптовой продаже текстильной продукции «Текстильград-37» и швейное производство «Текстиль Профи». В ходе экскурсий участники познакомились с ассортиментом выпускаемой продукции, посетили производство и провели b2b переговоры с ивановскими предпринимателями.

13 ноября саратовская делегация отправилась в многофункциональный индустриальный парк «Родники» для знакомства с инфраструктурой парка и предпринимателями, ведущими деятельность на его территории.

Участник бизнес-миссии Владислав Сальников высоко отметил уровень принимающей стороны. Руководитель «Новохим-Саратов» участвует в бизнес-миссиях не первый раз, только в 2020 году с деловым визитом он посетил четыре региона. «Мне есть с чем сравнивать. Очень многое в деловых поездках зависит от принимающей стороны: насколько она заинтересована в сотрудничестве с другим регионом и насколько мощным административным ресурсом обладает. В Иваново нас очень тепло встретили и оказали необходимую поддержку, помогли провести встречи».

Поездка в Иваново прошла для Владислава Сальникова продуктивно: «Наша компания «Новохим-САРАТОВ» производит «Стопржавин» — универсальное средство для очистки от ржавчины, накипи и других отложений в котлах, системах охлаждения, теплообменниках. В Иваново мы провели переговоры с представителями четырех организаций: теплогенерирующей компании «Ивгортеплоэнерго», индустриального парка «Родники», оптовой компании «Текстиль Профи» и администрации Ивановской области (департамент ЖКХ). Все эти организации заинтересованы в промывке и очистке систем отопления. Например, инновационная теплоэлектростанция индустриального парка питает электроэнергией и горячей водой не только сам парк, но и город Родники, поэтому я предложил руководству парка поставки «Стопржавина». «Текстиль Профи» — это крупнейший текстильный центр с большим количеством торговых павильонов и торговых площадок, конечно, это все требует отопления и горячего водоснабжения.

«Ивгортеплоэнерго», как крупнейшая компания, имеет решения по борьбе с накипью в трубах, сотрудничает с поставщиками, располагает необходимым оборудованием. Но представитель компании на переговорах отметил, что есть определенный вид отложений, который невозможно растворить и который загрязняет оборудование. Мы договорились, что моя компания возьмет образец отложений на пробу и посмотрит, сможет ли с ним бороться. Таким образом, договоренности были достигнуты в двух направлениях: мы выступаем альтернативными поставщиками и проводим научные изыскания.

Бизнес-миссия дает потрясающие возможности для масштабирования бизнеса, расширения географии продаж, позволяет презентовать свою продукцию другим регионам и найти клиентов. Самое ценное в бизнес-миссии то, что ты можешь сразу выйти на нужных людей и провести переговоры».

Результаты есть и у предпринимателя Гуськовой Олеси, которая занимается пошивом медицинской формы: «Мы провели переговоры с поставщиками трикотажных тканей для пошива футболок, а также тканей для спецодежды. Кроме того, я встретилась с представителями швейных цехов. Сейчас я не смогу с ними сотрудничать, потому что цеха принимают только крупные заказы от 200 изделий, но это неплохой задел на будущее, перспективу».

Олеся также отметила, что бизнес-миссия помогает не только завести полезные знакомства с партнерами других регионов, но и наладить контакты внутри самой делегации: «Конечно, бизнес-миссия – это еще и общение с саратовскими предпринимателями в неформальной обстановке. Есть возможность обсудить производственные вопросы, поделиться опытом, полезной информацией. Например, Елена Машинская дала мне рекомендации по продажам. Бизнес-миссия – это такая команда единомышленников! И это здорово!».