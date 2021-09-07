Саратовский центр «Мой бизнес» в очередной раз организует «Бизнес-миссии» — деловой выезд предпринимателей в другой город с целью найти партнеров для своего бизнеса.

Подобные поездки центр поддержки предпринимательства организует почти каждый месяц, и еще ни одна поездка не прошла безуспешно для ее участников. Ведь это возможность завязать новые деловые отношения и обменяться опытом с предпринимателями схожих сфер деятельности из других регионов.

Программа мероприятий и встреч нацелена на знакомство бизнесменов таким образом, чтобы каждый смог найти среди участников того, кто сможет предоставить необходимый товар, или услугу, и обсудить с ним условия дальнейшего сотрудничества.

Ближайшая деловая поездка в Пензу состоится уже в конце сентября. Уже не впервые предприниматели из Саратова едут в этот город с целью наладить партнерство, и каждая из этих поездок приносила ее участникам новый опыт и деловые связи. На середину октября уже запланирован бизнес-визит в Татарстан, город Казань, где каждый из участников также сможет обзавестись новыми знакомствами. Напомним, что поездка полностью бесплатна.

Принять участие в «Бизнес-миссиях» могут только ИП и ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области более года назад и включенные в реестр малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что «Бизнес-миссии» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.