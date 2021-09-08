Саратовский центр «Мой бизнес» возобновил комплексные консультации для предпринимателей Саратовской области.

Любой желающий начать свое дело вновь сможет получить комплексную консультацию у специалистов из разных сфер. Предприниматели получат консультации касательно юридических и экономических аспектов ведения бизнеса, бухгалтерского учета, и продвижению бренда. Специалисты центра мой бизнес консультируют по четырем приоритетным сферам.

На консультации в сфере финансового планирования бизнесмены смогут получить основную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету, расчету всех налогов и начислений, страховым взносам, применению контрольно-кассовой техники, маркировке продукции и налоговым режимам для самозанятых.

Специалисты по правовому обеспечению деятельности расскажут о правовой экспертизе учредительных документов, разработке проектов договоров гражданско-правового характера, а также проконсультируют по вопросам процедуры банкротства, сделок с недвижимостью

Консультации по маркетинговому сопровождению деятельности дадут ответы на вопросы об организации рекламной компании, дизайне, созданию и развитию личного бренда, а также расчета бюджета на рекламную компанию и разработке бизнес плана.

В вопросах СММ продвижения в интернете предприниматели смогут получить консультацию по созданию и настройке таргетированной рекламы, определению целевой аудитории, созданию и анализу рекламных носителей бренда — билбордов и брендбуков, а также инструкции по использованию инструментов продвижения бизнеса в социальных сетях.

Теперь консультацию смогут получить не только бизнесмены, планирующие начать свое дело как ИП или ООО, но и те, кто хочет начать, как самозанятые. Консультации будут проводиться по средам в саратовском центре «Мой бизнес». Записаться на получение консультации можно по ссылке и телефону горячей линии 8(800)301-43-64.

Консультации для предпринимателей Саратовской области оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.