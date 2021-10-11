С 21 октября по 3 ноября для саратовских предпринимателей будет доступна акселерационная программа по увеличению продаж и прибыли.

Она пройдет в онлайн-формате. Бизнесмены смогут узнать теорию и практику ведения бизнеса, позволяющие увеличить продажи, а также получат пошаговый план действий. Ведущий программы Сергей Семенов расскажет конкретные примеры применения техник по увеличению прибыли.

Принять участие в бесплатной программе могут субъекты МСП, зарегистрированные более года назад. Зарегистрироваться можно до 18 октября по ссылке.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.