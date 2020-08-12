В Центре предпринимателя «Мой бизнес» 19 августа с 14:00 до 17:00 пройдет онлайн-семинар «Переговоры в кризис: как получать максимум в любых переговорах, минимизировать убытки, связанные с кризисом, и выйти в плюс».

Трехчасовой вебинар будет посвящен искусству антикризисных переговоров как внутри компании, так и при взаимодействии с поставщиками и клиентами, и будет включать в себя также секретные техники коммуникаций и действующие инструменты при переговорах, позволяющие заключать сделки с выгодой для своего бизнеса.

В программе семинара два блока:

Блок №1:

— Виды переговоров в кризис. О чем сейчас приходится договариваться ежедневно;- Особенности переговоров в кризис;

— Как договориться со своими сотрудниками на новые условия работы без негатива и падения мотивации;

— Как получить более выгодные условия от поставщиков, арендодателей, банков;

— Как сохранить клиентов, противодействуя шантажу и демпингу конкурентов;

— Как понять свои возможные ошибки при проведении переговоров, типовые ошибки.

Блок №2:

— Специальные техники, позволяющие понять, какие максимально выгодные условия можно получить от поставщиков или на какие условия готов согласиться клиент, более 70 техник;

— Жесткие переговоры, или как добиваться своего в жесткой ситуации (взыскание дебиторской задолженности, жесткое нарушение условий сотрудничества и т.д.);

— Особенности проведения переговоров с сотрудниками, поставщиками, банками, арендодателями. Практические примеры;

— 15 правил проведения переговоров (система переговоров), позволяющие добиваться максимума в любых переговорах;

— Способы проверки информации от другой стороны «на лету», метод провокаций;

— Инструменты, чтобы договориться с клиентом в случае демпинга на рынке и в случае шантажа со стороны клиента;

— Манипулирование в деловых переговорах, противодействие манипуляции;

— Секреты и тонкости эффективных переговоров.

Спикер — Сергей Семенов, директор ООО «Эксперт-Маркетинг», автор книги-бестселлера «Большие продажи без компромиссов и оправданий», автор книги «Идеальные переговоры в закупках, продажах, бизнесе и жизни».

Вебинар будет полезен субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.