В апреле в Будапеште пройдет Международный бизнес-форум «Венгрия – Россия: ключевые тренды и экспортные возможности», для участия в котором приглашают и саратвских предп, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Бизнес-форум организуется под патронатом министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр», а также при содействии посольства и торгового представительства Российской Федерации в Венгрии.

В ходе форума саратовские предприниматели смогут завести полезные деловые контакты в Венгрии и наладить сотрудничество.