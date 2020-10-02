Сегодня, 2 октября, на площадке Центра поддержки экспорта Саратовской области прошло информационное мероприятие для потенциальных участников акселерационной программы «Экспортный форсаж».

Нескольким десяткам предпринимателей презентовали возможности программы, раскрыли ее цели и задачи. Для этого им можно было прийти на встречу с экспертами, чтобы сделать это лично, или же дистанционно — через ссылку, которую предпринимателям отправляли на электронную почту.

— Программа разработана Российским экспортным центром, и наши компании являются ее аккредитованными провайдерами в регионах РФ. Она направлена на формирование навыков и способностей у экспортоориентированных компаний, чтобы облегчить их выход на международные рынки. Разбираются самые различные вопросы, идет интеграция образовательных блоков и практическая работа с наставниками. Компании во время этой программы находятся в постоянном контакте с экспертами, — рассказала Ольга Воллерт, директор по развитию экспортных и образовательных Проектов ООО Солоджи-Эксперт — оператора АНО ДПО Школа экспорта АО «РЭЦ».

Она рассчитана только на десять организаций, которые выбирают по особым критериям.

Компания должна быть субъектом малого и среднего предпринимательства, ее оборот за последний финансовый год должен составлять от 50 миллионов рублей до двух миллиардов рублей. Речь идет о производстве или организации, которая занимается оптовой торговлей не менее трех лет. Необходимая форма организации — ООО, АО, ОАО, ЗАО, ПАО. Учитывается также наличие бухгалтерской отчетности в открытых источниках за последние три года.

— Программа абсолютно бесплатна, региональные органы исполнительной власти, в частности министерство экономического развития Саратовской области, через свою инфраструктуру — Центр поддержки экспорта — реализует ее. Программа «Экспортный форсаж» Школы экспорта проводится в регионе впервые, обучение нацелено на поиск и подбор для вас экспортного контракта. Дать вам историю успеха, если ее не было на экспортном треке, получить новые компетенции. Желаю вам успехов на этом пути, — обратился к предпринимателям советник министра минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов.

Получение знаний разбито на шесть модулей, которые проходят с разницей в несколько недель. Это сделано для того, чтобы можно было успеть получить информацию и сделать домашнее задание для закрепления навыков.

— У Центра поддержки экспорта Саратовской области есть много инструментов поддержки предпринимателей. Инициативу о реализации программы мы разработали в начале 2020 года. Мы заключили со Школой экспорта АО «РЭЦ» соглашение, в рамках которого сейчас она реализуется. Вы сформируете более системный подход к своим экспортным проектам, это эффективное планирование ресурсов, расчет экономики, снижение своих рисков, соблюдение норм и требований законодательства, — уточнила заместитель директора Центра поддержки экспорта Саратовской области Наталья Корниенко.

В период с 2019 по 2024 годы данные программы будут запущены в 65 субъектах Российской Федерации.

— Я решила прийти на это мероприятие для развития, нужно идти в ногу со временем. Планирую получить новые знания, навыки. Это мое первое мероприятие, в котором я участвую. Сейчас мы экспортируем свою продукцию, автозапчасти и резинотехнические изделия, в страны бывшего СССР, в планах — зарубежные поставки, — рассказала Любовь Фирсова, ООО «Атр-Холдинг».

Отметим, что мероприятие реализуется в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.