Почти две трети конкурсов, объявленных в Саратовской области, выиграли местные производители. Исследование подготовила Счетная палата РФ.

Согласно данным федеральных аудиторов, местные поставщики товаров и услуг выступили подрядчиками по 68,9 процента контрактов на общую сумму 48,721 миллиарда рублей. Москвичи выиграли в 17,9 процента тендеров и заработали на них 12,671 миллиарда рублей На долю поставщиков из Московской области приходится три процента выигранных конкурсов на сумму 2,148 миллиарда рублей.

Подрядчики из остальных регионов России победили в 10 процентах конкурсов. Их доля составила 6,931 миллиарда рублей.