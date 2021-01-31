Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов и борьбе с теневой занятостью.

По итогам 2020 года “в свет” вывели 22 тысячи работников, в ноябре-декабре зарплату повысили для 29,2 тысячи человек.

После новогодних каникул рейды по неформальной занятости возобновились, как выяснилось, в одной сфере у компаний размер средней зарплаты может отличаться в несколько раз.

С начала 2021 года выявлено 148 организаций, которые привлекали людей на работу без договора. С 89 оформлены официальные трудовые отношения.

С 2021 году будут организованы проверки по предприятиям с численностью сотрудников от десяти до 25 человек.