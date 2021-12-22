21 декабря состоялось награждение победителей премии для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования Саратовской области «Высота».

Прошедшая премия стала особенной, поскольку была вручена в Год науки и технологий.

-Эта та сфера, в которой большинство из вас профессионально занимаются, вовлекая в неё своих студентов, давая им новые знания, нацеленные на будущее, – подчеркнул Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, выступая на церемонии награждения.

Обладателями премии в этом году стали 21 преподавателей из 7 вузов региона: Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Победителям вручили диплом, памятную статуэтку и денежный приз.

-Получение данной премии для меня — большая честь, но в то же время и огромная ответственность. Такое поощрение, безусловно, мотивирует на новые достижения и свершения. Хочется выразить благодарность нашему Институту, который не только дал мне образование, но и позволил успешно развиваться в профессиональной сфере, ведь именно здесь благодаря своим старшим коллегам я стала преподавателем, и до сих пор учусь им быть и совершенствую свои навыки. Работа преподавателя очень творческая и интересная, такой её делают наши студенты, за что им тоже большое спасибо! Надеюсь, что впереди у нас всех ещё много разных высот и достижений, – отметила старший преподаватель кафедры социологии и социальной политики ПИУ РАНХиГС Виктория Шацилло.

Премия «Высота» проводится с 2016 года. Инициатором проекта является Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.



