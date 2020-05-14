С 19 по 23 мая изменятся маршруты следования пригородных поездов. Это связано с ремонтов нечетного пути перегона Паницкая — Бобровка.

Таким образом, поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

— № 6304 Аткарск-Ивановский (вместо Аткарск-Карамыш) ежедневно будет отправляться со станции Аткарск в 5:42, и прибывать на станцию Ивановский в 8:43;

— № 6325 Ивановский-Тарханы (вместо Карамыш-Тарханы) забирать пассажиров со станции Ивановский в 17:42, и привозить на станцию Тарханы в 20:43.

21 и 22 мая поезд № 6048 Саратов-1 — Овражная курсировать не будет. А 22 и 23 отменяется рейс состава № 6047 Овражная — Саратов-1.

В остальные дни указанные поезда будут ездить по привычному расписанию и маршруту.