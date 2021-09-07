У Предприятий Саратовской области есть возможность бесплатно пройти проверку условий труда. Это стало возможным благодаря поддержке регионального центра инжиниринга Саратовской области.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) — это исследование, направленное на выявление неблагоприятных факторов на рабочих местах сотрудников, исходя из результатов которого закупается одежда и оборудование, отчисляются страховые взносы.

Исследование необходимо пройти всем предприятиям, где есть хотя бы один сотрудник, кроме тех случаев, где сотрудники работают удаленно.

Проверку осуществляет специализированная компания, исследуя условия работы по всем необходимым критериям. По результатам проверки становится ясно, какие рабочие зоны безопасны и благоприятны для работников, а какие имеют неблагоприятные факторы, которые следует устранить, к примеру добавив дополнительные источники света, или увеличения площади рабочего места сотрудника.

В ходе проверки принимает участие специальная комиссия, составленная работодателем. Но оценку критериев осуществляет сторонняя компания, услуги которой не бесплатны. Но благодаря государственной поддержке предприниматель имеет возможность сэкономить на этой услуге, обратившись в региональный центр инжиниринга по телефону 8(452)24-54-78, добавочные: 145, 300.

Воспользоваться предложениям могут только ИП и ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области, и работают не менее одного года на момент подачи заявки. Кроме того, они не должны иметь задолженностей по налогам.

Услуга осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.