За последний месяц, по сравнению с началом прошлого года, работодатели повысили спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии. Об этом сообщают эксперты hh.ru по результатам анализа.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале этого года в целом по России составила порядка 38 000 рублей. В Саратовской области психологам в среднем готовы платить 30 тысяч рублей. В свою очередь соискатели-психологи в регионе запрашивают зарплату порядка 35,4 тысяч рублей.

Анализ вакансий показывает, что чаще всего за последний месяц психологов искали образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.