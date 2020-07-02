С завтрашнего дня в Саратове начнут работать 25 пунктов проведения Единых государственных экзаменов, сообщает пресс-служба администрации города.

Все пункты сдачи экзаменов подготовлены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Экзаменационная кампания 3 июля откроется сдачей ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ.

На территории города пункты проведения экзаменов организованы на базе 19 общеобразовательных учреждений. Кроме этого пять пунктов будут функционировать на дому и один — в учреждении здравоохранения.

Для проверки готовности пунктов сдачи экзаменов 30 июня состоялся пробный экзамен, который показал, что точки аттестации готовы к приему согласно требованиям Роспотребнадзора для уменьшения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно расписанию, основные сроки проведения ЕГЭ в этом году будут в период с 3 по 23 июля. Для тех, кто не сможет сдать экзамены по уважительной причине, досрочно завершил экзамены по болезни или сроки проведения экзаменов совпали с другими учебными предметами, предусмотрены резервные дни: 24 и 25 июля, а также дополнительный период в августе.

Конечно, продолжает действовать одно из основных правил проведения ЕГЭ с запретом телефонов, справочных материалов и прочих запрещенных вещей.