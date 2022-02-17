В пресс-службе Росгвардии рассказали «Новостям Саратова» свою версию произошедшего в городе 14 февраля.

Напомним, сегодня саратовский адвокат рассказала о драке, которая произошла на дороге с участием ее отца. По ее словам, неизвестные избили мужчину и сильно повредили ему глаз, в то время как росгвардейцы не вмешались в конфликт и просто смотрели.

-Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники действовали в соответствии с законодательством, приняли все необходимые меры к задержанию правонарушителей, которые попытались оказать сопротивление. Пострадавшему незамедлительно вызвали скорую помощь. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства, — прокомментировали в пресс-службе.