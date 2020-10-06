Волонтер центра помощи животным «Верность» Ольга Григорьева поблагодарила росгвардейцев за помощь в лечении бездомной собаки, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

— В дачном кооперативе жили двое щенков, автомобиль сбил одного из них, ему требовалась операция. Собака была в критическом состоянии. Признаться честно, я не знала, что делать, сердце сжималось от боли за беззащитное животное. Неравнодушные люди не дали ему погибнуть. Благодаря помощи ребят, сейчас собака проходит реабилитацию и уверенно идет на поправку, — сказала Ольга Григорьева.

Кинологи оказали шефскую помощь приюту для животных, где находился второй уцелевший после трагедии щенок.