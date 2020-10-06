Волонтер центра помощи животным «Верность» Ольга Григорьева поблагодарила росгвардейцев за помощь в лечении бездомной собаки, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

В дачном кооперативе жили двое щенков, автомобиль сбил одного из них, ему требовалась операция. Собака была в критическом состоянии. Признаться честно, я не знала, что делать, сердце сжималось от боли за беззащитное животное. Неравнодушные люди не дали ему погибнуть. Благодаря помощи ребят, сейчас собака проходит реабилитацию и уверенно идет на поправку, — сказала Ольга Григорьева.

Кинологи оказали шефскую помощь приюту для животных, где находился второй уцелевший после трагедии щенок.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here