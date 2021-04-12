Саратовские росгвардейцы поздравили с 97-летием легендарную фронтовую регулировщицу Марию Лиманскую.

В мае 1945 ветерана Великой Отечественной войны ее прославил черно-белый снимок знаменитого военного фотокорреспондента Евгения Халдея. На этой фотографии, ставшей одним из символов Победы и вошедшей в историю под названием «Бранденбургская мадонна», на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот запечатлена за своей привычной работой молодая ефрейтор.

Она ушла на фронт 18-летней девушкой из родного села Старая Полтавка в Волгоградской области.

— На обучение мне дали несколько дней, а дальше – война. Мне, тогда еще молодой девушке, в любую погоду приходилось стоять на посту и по шесть, и по восемь часов. Иногда теряла сознание, но страшнее всего было работать, когда рядом бой,— вспоминает Мария Лиманская о событиях тех тяжёлых лет.

Обеспечивая порядок на дорогах, Мария Филипповна однажды встретилась с Уинстоном Черчиллем, кортеж которого направлялся на Потсдамскую конференцию.

Увидев стоящую на посту девушку, премьер-министр Великобритании остановился и поинтересовался через переводчика: «Не обижают ли ее английские солдаты?». Лиманская тогда без лишней скромности заявила: «Пусть только попробуют. Наши ребята меня в обиду не дадут!».

Черчилль выслушал перевод, улыбнулся и уехал.

В памяти Марии Филипповны остались и тяжёлые воспоминания о войне. Ей довелось своими глазами увидеть погибающих под пулями и фугасами солдат, женщин и детей.