В Саратове росгвардейцы на пожаре спасли семью с ребенком. Об этом в субботу, 23 мая, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Во время патрулирования улиц старшина Александр Мироненко и старший сержант Денис Титков заметили пожар на 2-м Товарном проезде. Они сразу же вызвали экстренные службы, а также помогли выбраться из огня женщине, мужчине и ребенку. Из запретного помещения еще были спасены четыре собаки.

Жильцов шестерых соседних домов пришлось эвакуировать из-за возникшей угрозы распространения огня.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.