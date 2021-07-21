Саратовские росгвардейцы принимают участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак — 2021», проходящей на территории области. Об этом сообщает пресс-служба гвардии.

Целями этой операции являются предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с наркотиками, в том числе с дикорастущими растениями, из которых их производят.

19 июля в Волжском и Энгельсском районах росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции нашли дикорастущие растения, содержащие психоактивные вещества. Более 300 кустов было уничтожено правоохранителями.