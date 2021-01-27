В Саратовской области 23 января росгвардейцы провели рейд по браконьерам. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

В Базарно-Карабулакском районе задержали гражданина, который охотился с нарушением правил хранения и ношения оружия, а также патронов к нему.

В 15 километрах от села Радищево правоохранители заметили автомобиль, который слетел в кювет и опрокинулся. Те убедились, что никто не пострадал, но от водителя и пассажира исходил стойкий запах алкоголя.

Тогда сотрудники вневедомственной охраны вызвали полицию, выяснилось, что 41-летний шофер сел за руль без прав.

Проводится проверка.