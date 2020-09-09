В Саратове наряд Росгвардии получил сообщение о том, что на Сенном рынке у пожилой женщины украли кошелек с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Потерпевшая сообщила, что неизвестная вынула из ее сумки аксессуар, в котором лежало более 12 тысяч рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 25-летняя жительница Волгограда, которая не раз попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Гражданку взяли под стражу, в отношении нее возбудили уголовное дело.