В Саратовском городском парке культуры и отдыха прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Творческие коллективы клуба “Арлекин” подарили гостям саратовского городского парка свои лучшие номера в праздничной концертной программе.

Всех участников мероприятия Саратовское региональное отделение благотворительного Российского детского фонда наградило сладкими призами за участие в конкурсах.

— Очень важно, что именно сегодня, в День семьи, любви и верности проводятся мероприятия подчеркивающие значимость защиты и безопасности детей. Потому, что именно семья является тем оплотом, который формирует основу и фундамент этой защиты. Причем важна не только физическая безопасность, но и психологическая и нравственная стабильность ребенка, которая может быть создана его главными в жизни людьми – папой и мамой. И эта традиционная позиция любви и согласия в семье, должна активно поддерживаться государственном и общественном уровнях. Сегодня, как никогда нам необходимо объединять свои усилия для того, что бы уметь самим и главное научить своих детей, противостоять агрессивному потоку информации, подрывающей устои института брака, защищенного нашим основным законом – Конституцией. Фонд защиты детей вот уже более 10 лет является одним из организаторов и участников мероприятий, посвященных этому прекрасному празднику, основанному на историческом опыте и православной культуре. Накануне в Городском парке, по приглашению Клуба «Арлекин», мы стали участниками прекрасного музыкального вечера и вручили сладкие сувениры зрителям и гостям парка, — отметила председатель Саратовского регионального отделения благотворительного Российского детского фонда, председатель общественного совета по защите прав пациентов Общественной палаты Саратовской области Екатерина Пяткина.

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