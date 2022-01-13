Сегодня, 13 января, на брифинге минздрава рассказали о работе школ Саратовской области в период пандемии.

Замминистра образования области Ирина Чинаева рассказала, что из-за ОРВИ сейчас закрыты 4 класса в двух районных школах, а закрытых из-за коронавируса школ нет.

Также она отметила, что решение о переводе на дистанционное обучение принимается индивидуально с каждым классов и школой.

-Кто как может, так и должен учиться, у каждого по разному, я так считаю. Бросать учебу тоже нельзя, — добавил глава минздрава региона Олег Костин.