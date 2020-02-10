Школьникам Саратова продлили карантин еще на одну неделю.

В мэрии рассказали, что учебный процес приостановлен до 15 февраля включительно. Это связано с вспышкой гриппа и ОРВИ среди учащихся.

Роспотребнадзор сообщает, что с 3 по 9 февраля в области зарегистрировано 23 079 случаев заболеваемости ОРВИ среди населения. На сегодняшний день в регионе закрыто 737 образовательных учреждений.

— Отмечается замедление темпов прироста заболеваемости ОРВИ населения в городе Саратове, где зарегистрировано 7976 случаев заболевания ОРВИ, уровень заболеваемости населения по городу Саратову превышает эпидемический порог на 6,05 процента, — добавили в ведомстве.