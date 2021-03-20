Воспитанники детской студии мультипликации работают над созданием двух мультфильмов к апрелю 2021 года, посвященных празднованию Дня космонавтики.

Мультфильм «Первый» посвящен Юрию Гагарину и рассказывает о его жизненном пути. При создании мультфильма были задействованы архивные материалы, записи голоса космонавта, его автобиографические воспоминания. Мультфильм дети начали снимать в сентябре 2020 года, и в марте 2021 года работа по его созданию приближается к завершению. Все герои и декорации выполнены детьми, процесс создания сценария, операторской и съемочной работы ведется тоже детьми под руководством педагога-мультипликатора и художника.

Мультфильм создается при информационной и консультативной поддержке Культурного центра имени П.А. Столыпина, премьера будет проведена при организационной поддержке Фонда «Хранители».

Мультфильм «Космос» посвящен детским мечтам по освоению космического пространства, силе намерения и популяризирует научную профессию исследователя космоса и бережное отношение к планете Земля. Мультфильм также полностью создан детьми, от сценария до последнего кадра в съемочном процессе. Только монтаж проведен взрослыми. Мультфильм снят при финансовой, информационной и консультативной поддержке Культурного центра имени П.А. Столыпина.

При создании мультфильмов дети получили информацию в виде экскурсий и лекций от Народного музея имени Ю.А. Гагарина и «Точки кипения СГУ».